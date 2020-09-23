23.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыНовинкиСайт, который доступен только при выключенном интернете

Сайт, который доступен только при выключенном интернете

сайт

Программист Крис Болин (Chris Bolin) разработал сайт, который доступен только тогда, когда устройство не подключено к Сети.

При работающем Wi-Fi или проводном соединении пользователь видит только сообщение о том, что, чтобы посетить страницу, нужно отсоединиться от Сети. Как только устройство теряет соединение с интернетом, посетителям сайта открывается небольшой нравоучительный текст о том, как полезно иногда уйти в офлайн.

«Вы хотите стать более производительным? Тогда просто отключитесь от интернета. Ведь постоянный доступ к интернету — это постоянные прерывания, как внешние, так и внутренние. Конечно же, вы можете выключить звук уведомлений в Twitter или выйти из Slack. Но каким образом можно выключить свой мозг и не реагировать на свои же мысли? Я провел много времени, находясь в такой же ситуации. Те доли секунды, когда вдруг задумываешься над самым банальным вопросом: а какой второй наиболее распространенный в мире язык? — это и есть самое опасное время! Ведь эти пятьсот миллисекунд могут испортить ваш день. Никогда же не бывает только одного поиска в Google или одной статьи в Википедии. Но, отключив интернет, вы сразу сможете отложить свои желания и беспрепятственно двигаться вперед».

Болин уверен, что контент вне Сети также принудит разработчиков программ и устройств думать иначе.

 «Я уже слышу жалобы: но чтобы работать, мне ведь нужно находиться в Сети! А мне все равно. Теперь и вы найдите на это время. Я абсолютно уверен, что единственная вещь, создающая ценность вашего человеческого капитала, — это ваша способность синтезировать информацию. А не навык работы в поисковых системах типа Google. Занимайтесь в Сети только поиском. А вот работайте вне ее», — предлагает Болин.

Чтобы сделать страницу доступной только при отсутствии подключения к Сети, Болин воспользовался опциями, которые есть почти во всех браузерах: сайты, которые вы посещаете, постоянно запрашивают у браузера информацию о состоянии подключения (это облегчает работу в нестабильной сети); Болин настроил свою страничку так, чтобы она выдавала нужный текст только тогда, когда устройство пользователя не подключено к Сети.

ТЕГИ:
Азербайджанские школьники завоевали бронзовые медали на IOI 2020
Tesla представила новый аккумулятор формата 4680
Новости по теме
Статьи
SpaceX начала набор тестеров для
Новости операторов
Azercell представляет новую камп
Статьи
Опубликована обновляемая карта п
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!