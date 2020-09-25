Ring Always Home Cam: первая в мире летающая домашняя камера наблюдения

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна вылетать на посторонний шум и снимать все происходящее на камеру.

Устройство получило название Always Home Cam и представляет собой автономный дрон, летающий по дому и показывающий обстановку в любой из комнат.

Камера полностью автономна, но владелец может указать по каким маршрутам ему нужно летать. При первой настройке дрона предстоит создать карту дома, где можно будет указать помещения, например, кухню или спальню. После этого можно будет отдать команду слетать проверить конкретную комнату. Или же Always Home Cam будет самостоятельно отправляться на разведку, когда система Ring Alarm заподозрит что-то неладное. Находясь вне пределов дома, пользователь всегда может запросить изображение из какой-либо комнаты. После того как дрон заканчивает патрулирование, он самостоятельно возвращается на зарядную станцию, чтобы восполнить израсходованную энергию.

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Зарядная станция перекрывает камеру дрона, поэтому он будет записывать видео только в полете (качество 1080p). Полет камеры сопровождается заметным шумом. Для безопасности имущества во время полетов предусмотрена система избегания столкновений, а пропеллеры дрона защищены.

Помимо обеспечения безопасности новинка может пригодиться для выполнения других задач. Например, пользователь после ухода из дома может проверить, выключена ли духовка, закрыто ли окно и прочее.

В продажу Ring Always Home Cam поступит в следующем году по стоимости 249,99 долларов.