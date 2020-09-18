Redmi анонсировал 4K-телевизор Smart TV A55 за 260 долларов

Бренд Redmi анонсировал новый 55-дюймовый телевизор Smart TV A55, панель соответствует формату 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей). Новинка может похвастаться узкими рамками. Говорится о поддержке HDR, а специальный движок Image Quality Engine отвечает за улучшение качества изображения.

Телевизор построен на базе процессора MediaTek 9632 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте до 1,5 GHz. В состав чипа входит графический ускоритель ARM Mali-G52 3EE MC1. Объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, вместимость флеш-накопителя – 8 Gb.

Есть два порта USB, два разъема HDMI и интерфейс S/PDIF. Также новинка получила стереосистему с поддержкой технологии DTS. В качестве программной платформы используется операционная система Android с фирменной пользовательской надстройкой.

Redmi Smart TV A55 доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 260 долларов. После выхода, 30 сентября, цена увеличится до 295 долларов.