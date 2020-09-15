Redmi 9i: 6.53″ экран и аккумулятор 5000 мА·ч за 113 долларов

Бренд Redmi представил бюджетный смартфон Redmi 9i. Аппарат оснащен 6,53-дюймовым дисплеем HD+ и соотношением сторон 20:9.

Используется процессор MediaTek Helio G25, содержащий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп (f/2.2), фронтальная — 5 Мп (f/2.2). Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Redmi 9i допускает установку двух nanoSIM-карт, которые могут работать в 4G-режиме.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, FM-тюнер, порт Micro-USB и 3,5 мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,9 × 77,07 × 9 мм, вес — 194 гр. На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 11.

Смартфон Redmi 9i поступит в продажу 18 сентября в трех цветовых решениях: Midnight Black, Nature Green и Sea Blue. Версия 4/64 Gb памяти будет стоить 113 долларов, а 4/128 Gb – 126 долларов.