Rebusta — новая игра-головоломка от компании Kibrit

Компания Kibrit представляет новую игру-головоломку для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. Разработчики отмечают, что Rebusta — это не просто игра, за которой будет приятно провести свободное время. Она также станет полезным инструментом в развитии логического мышления, поможет научиться принимать нестандартные решения, разовьет память и увеличит словарный запас азербайджанского языка.

В ходе игры вам предстоит решать ребусы, основанные на изображениях. Обращайте внимание на все, что вы увидите на картинках. Предметы, буквы, символы, их цвет, форма, размер и расположение, числа и прочие особенности помогут в поиске ответа. Более подробные инструкции вы можете получить, скачав игру или посетив сайт проекта по ссылке http://www.rebusta.az/. Скачать мобильное приложение можно в Play Market и App Store. Игра распространяется бесплатно, но включает внутриигровые покупки.

Отметим, что компания Kibrit сильный упор делает на развитие социальных проектов в Азербайджане. С 2018 года развивается проект единой программной платформы под названием Bildilçin. Эта разработка доступна не только в web-версии на сайте проекта (http://www.bildilchin.az), но и на мобильных платформах Android и iOS, приложения для которых работают также без обязательного подключения к интернету. Воспользоваться Bildilçin можно совершенно бесплатно. Bildilçin включает возможность поиска необходимого слова по всем имеющимся словарям одновременно, функцию поиска по содержанию словарных статей (применение заданного слова в различном контексте), а также возможность поиска по части слова. Также в апреле текущего года была представлена игра для эрудитов CANBA, которая представляет собой познавательную викторину, позволяющую выиграть реальные деньги. Более подробную информацию об игре можно получить на сайте www.canba.az.