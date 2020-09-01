Realme V3 — недорогой 5G-смартфон с аккумулятором 5000 мА·ч

Помимо моделей X7 и X7 Pro, компания Realme представила один из самых доступных смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения — Realme V3.

Дисплей имеет размер 6,52 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 720, содержащий восемь ядер с тактовой частотой до 2 GHz, графический ускоритель ARM Mali G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, флеш-накопитель емкостью 64 или 128 Gb.

Основная камера тройная: используются 13 Мп основной датчик и два сенсора по 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Операционная система — Android 10 + realme UI. Питание аппарат получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS, порт USB Type-C. На тыльной части панели расположен сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства — 164,4 × 76 × 8,6 мм, вес — 190 гр. Доступные цвета корпуса – синий и серый.

Стоимость смартфона Realme V3:

6/ 64 Gb – 147 долларов;

6/ 128 Gb – 205 долларов;

8/ 128 Gb – 235 долларов.

В продажу устройство поступит 9 сентября.