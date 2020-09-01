Realme представила смартфоны X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и зарядкой 65 Вт

В Китае состоялась презентация новых производительных смартфонов компании Realme. Были анонсированы модели Realme X7 и X7 Pro, использующие аппаратную платформу MediaTek.

Модель Realme X7 получила экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD, процессор MediaTek Dimensity 800U, основную камеру, состоящую из четырех модулей – разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 65 Вт.

Realme X7 Pro оснащен экраном AMOLED диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD (он занимает 91,6% площади фронтальной панели) с кадровой частотой 120 Hz, процессором MediaTek Dimensity 1000+. Основная и фронтальная камера такие же, как и в модели Realme X7. Объем аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, также поддерживается зарядка мощностью 65 Вт.

Используется операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Смартфоны поддерживают работу в сотовых сетях пятого поколения (5G). Младшая версия имеет габариты 160,9 × 74,4 × 8,1 мм, вес — 175 гр, старшая — 160,8 × 75,1 × 8,5 мм и 184 гр.

Стоимость смартфонов:

Realme X7

6/128 Gb – 265 долларов;

8/128 Gb – 350 долларов.

Realme X7 Pro