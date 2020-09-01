01.09.2020

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Realme представила смартфоны X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и зарядкой 65 Вт

Realme X7 X7 Pro

В Китае состоялась презентация новых производительных смартфонов компании Realme. Были анонсированы модели Realme X7 и X7 Pro, использующие аппаратную платформу MediaTek.

Модель Realme X7 получила экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD, процессор MediaTek Dimensity 800U, основную камеру, состоящую из четырех модулей – разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 65 Вт.

Realme X7 X7 Pro

Realme X7 Pro оснащен экраном AMOLED диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD (он занимает 91,6% площади фронтальной панели) с кадровой частотой 120 Hz, процессором MediaTek Dimensity 1000+. Основная и фронтальная камера такие же, как и в модели Realme X7. Объем аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, также поддерживается зарядка мощностью 65 Вт.

Используется операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Смартфоны поддерживают работу в сотовых сетях пятого поколения (5G). Младшая версия имеет габариты 160,9 × 74,4 × 8,1 мм, вес — 175 гр, старшая — 160,8 × 75,1 × 8,5 мм и 184 гр.

Стоимость смартфонов:

Realme X7

  • 6/128 Gb – 265 долларов;
  • 8/128 Gb – 350 долларов.

Realme X7 Pro

  • 6/128 Gb – 320 долларов;
  • 8/128 Gb – 350 долларов;
  • 8/256 Gb – 470 долларов.
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