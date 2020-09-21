Realme Narzo 20 Pro получил 90 Hz экран, квадрокамеру и быструю зарядку на 65 Вт

Компания Realme, помимо смартфонов Narzo 20 и 20A, представила модель Narzo 20 Pro.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full HD+, частотой обновления 90 Hz. Максимальная яркость — 480 кд/м2. Экран защищен от внешних воздействий стеклом Corning Gorilla Glass 3+.

Используется процессор MediaTek Helio G95, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,05 GHz, графический ускоритель Mali-G76 MC4 и модем 4G/LTE Cat-12 DL / Cat-13 UL. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119°), а также два датчика по 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX471, f/2.1).

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки SuperDart Charge. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, порт USB Type-C, гнездо для наушников 3,5 мм. Габариты составляют 162,3 × 75,4 × 9,4 мм, вес — 191 гр. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Применяется операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI.

Стоимость смартфона Realme Narzo 20 Pro в версии 6/64 Gb памяти составляет 200 долларов, модификация 8/128 Gb будет предложена за 230 долларов. Новинка поступит в продажу 25 сентября.