Realme C17: 90 Hz экран, квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Realme представила смартфон среднего уровня C17. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ с частотой обновления 90Hz. Максимальная яркость составляет 600 кд/м2.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 460: чип объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Смартфон получил 6 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти.

Основная камера располагает четырьмя датчиками: главный на 13 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана находится селфи-камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят Dual 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, слот для карты microSD. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменной пользовательской надстройкой Realme UI.

Смартфон Realme C17 в зеленой и голубой расцветках корпуса поступит в продажу 22 сентября по цене160 евро.