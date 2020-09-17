Realme 7i: 90 Hz экран и квадрокамера за 214 долларов

Линейка смартфонов Realme 7 пополнилась еще одной моделью под названием Realme 7i. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает 90% фронтальной панели.

Смартфон построен на базе мобильной платформы Snapdragon 662, он объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический блок Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD до 256 Gb.

Основная камера имеет четырехкомпонентную конфигурацию: 64 Мп (f/1.8), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, 119°), 2 Мп (телеобъектив, f/2.4) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4, фокусировка от 4 см). В левом верхнем углу дисплея предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры разрешением 16 Мп. (Sony IMX471, f/2.1).

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки до 18 Вт. На тыльной части панели находится сканер отпечатков пальцев. Работает новинка под управлением фирменной оболочки Realme UI на базе Android 10.

В оснащение входят Dual 4G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм. Габариты составляют 164,1 x 75,5 x 8,9 мм, вес – 188 гр.

В продажу смартфон Realme 7i поступит 19 сентября по цене 214 долларов.