Работники на удаленке предпочитают смотреть образовательные ресурсы, сериалы на Netflix и посещать порносайты с рабочих ноутбуков

Перевод большинства сотрудников на удаленную работу подстегнул рост трафика переходов на порносайты. Объем таких переходов увеличилось на 600%, говорится в исследовании компании Netskope, которое приводит Business Insider. Правда, речь идет о переходах со стационарных компьютеров и ноутбуков, которые компании купили или выдали сотрудникам, начавшим работать удаленно. Несмотря на то, что количество переходов на сайты для взрослых многократно увеличилось, большинство компаний не собираются блокировать к ним доступ.

В отчете Netskope говорится, что далеко не все порносайты представляют угрозу безопасности личным и корпоративным данным. Намного серьезный ущерб могут нанести небольшие блоги и персональные сайты. Трафик этой категории на удаленке удвоился. Однако вместо того, чтобы блокировать доступ к каким-либо сайтам, специалисты рекомендуют обучать сотрудников безопасному интернет-серфингу или предупреждать их о том, что та или иная страница может быть вредна.

В исследовании говорится, что, если перед переходом на потенциально опасный сайт показывать специальное всплывающее окно с предупреждением, 80-85% сотрудников отказываются на него переходить. Обсуждение работает намного эффективнее, чем объявление запретов. Тем более в период работы из дома, считают эксперты. Однако некоторые отрасли, например, финансовые компании, все еще придерживаются строгих правил и блокируют доступ к порносайтам и другим потенциально опасным ресурсам.

Помимо порносайтов работники чаще начали посещать образовательные ресурсы (+450%) и смотреть сериалы на Netflix.