05.09.2020

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Qualcomm представила систему активного шумоподавления Adaptive ANC для наушников

Qualcomm Adaptive ANC

В ходе IFA 2020 компания Qualcomm представила собственную систему активного шумоподавления Adaptive ANC для наушников с оригинальной методикой обработки цифрового сигнала.

При разработке технологии Adaptive ANC компания постаралась сократить зависимость плотности посадки наушника в ушном канале от качества фильтрации окружающих шумов. Решение Qualcomm нацелено на то, чтобы наушники с поддержкой функции активного шумоподавления нового поколения были способны динамически адаптироваться под силу прилегания корпуса к уху в режиме реального времени.

Таким образом, наушники смогут подстраивать силу подавления окружающих звуков независимо от поворота головы пользователя и того, насколько глубоко наушники вставлены в ушной канал. Технология уже доступна в чипе Qualcomm QCC514x, представленном в марте этого года.

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