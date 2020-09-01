Qualcomm представила процессор Snapdragon 732G

Комапния Qualcomm представила однокристальную платформу Snapdragon 732G, которая пришла на смену прошлогодней Snapdragon 730G.

Новшеств не так много. Частота производительного ядра Kryo 470 выросла c 2,2 до 2,3 GHz, то есть на 100 MHz по сравнению с Snapdragon 730G. В качестве GPU по-прежнему используется Adreno 618, но его производительность повысилась на 15%, также за счет повышения частоты.

Snapdragon 732G поддерживает несколько функции Snapdragon Elite Gaming, такие как Qualcomm Game Jank Reducer, графический драйвер Vulkan 1.1, True HDR, а также стандарты HDR10 и HLG.

В состав чипсета входит LTE-модем Snapdragon X15, процессор обработки изображения Spectra 350 с поддержкой захвата видео 4K HDR, нейронный процессор Qualcomm AI Engine четвертого поколения и Hexagon 688 DSP. Заявлена поддержка Quick Charge 4+ и аудиокодека Qualcomm Aqstic.

Ожидается, что первым устройством на базе Snapdragon 732G станет новый смартфон бренда POCO. Об этом сообщил руководитель отдела продуктов POCO Global Сэм Цзянь.