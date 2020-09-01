01.09.2020

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Qualcomm представила процессор Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G

Комапния Qualcomm представила однокристальную платформу Snapdragon 732G, которая пришла на смену прошлогодней Snapdragon 730G.

Новшеств не так много. Частота производительного ядра Kryo 470 выросла c 2,2 до 2,3 GHz, то есть на 100 MHz по сравнению с Snapdragon 730G. В качестве GPU по-прежнему используется Adreno 618, но его производительность повысилась на 15%, также за счет повышения частоты.

Snapdragon 732G поддерживает несколько функции Snapdragon Elite Gaming, такие как Qualcomm Game Jank Reducer, графический драйвер Vulkan 1.1, True HDR, а также стандарты HDR10 и HLG.

В состав чипсета входит LTE-модем Snapdragon X15, процессор обработки изображения Spectra 350 с поддержкой захвата видео 4K HDR, нейронный процессор Qualcomm AI Engine четвертого поколения и Hexagon 688 DSP. Заявлена поддержка Quick Charge 4+ и аудиокодека Qualcomm Aqstic.

Ожидается, что первым устройством на базе Snapdragon 732G станет новый смартфон бренда POCO. Об этом сообщил руководитель отдела продуктов POCO Global Сэм Цзянь.

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