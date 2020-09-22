Приложение Widgetsmith позволяет создавать кастомные виджеты для рабочего стола в iOS 14

В App Store появилось новое бесплатное приложение Widgetsmith. Оно позволяет создавать кастомные виджеты для рабочего стола в iOS 14. Программа стремительно набирает популярность.

В приложении Widgetsmith вы можете выбрать один из трех размеров виджета: маленький, средний и большой. Каждый виджет может отображать различную информацию и настраиваться с использованием различных стилей и цветов шрифтов, оттенков и цветов фона. Вы просто нажимаете кнопку «Добавить» для размера виджета, который хотите создать, а затем нажимаете на виджет, чтобы настроить его.

Различные типы данных, доступные в Widgetsmith:

Время

Дата

Персонализированные: фото, фото в альбоме, персонализированный текст, пусто

Календарь

Напоминания

Здоровье и активность

Астрономия

Погода

После того, как вы создали виджет главного экрана iOS 14 в приложении Widgetsmith, вы можете вернуться на главный экран, долго нажимать в режиме покачивания, а затем нажать значок «+» в верхнем левом углу. Найдите Widgetsmith в списке приложений, затем выберите размер созданного вами виджета.

Если вы хотите поделиться с друзьями своими наработками, то это тоже можно сделать прямо внутри программы. Достаточно зайти в Settings -> Share/Export Widgets и выбрать получателя. На главном экране iOS 14 вы можете использовать столько виджетов Widgetsmith, сколько захотите. После того, как вы добавили размер Widgetsmith на главный экран, нажмите и удерживайте, выберите «Редактировать виджет» и выберите опцию «Виджет», чтобы выбрать один из нескольких шаблонов, созданных в приложении Widgetsmith.

Widgetsmith также поддерживает временные виджеты, которые позволяют заменять виджет на главном экране в определенное время суток.