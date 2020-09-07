07.09.2020

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При Бакинской высшей школе нефти будет создан «Клуб студентов-программистов» компании Google

Developer Students Clubs

Впервые в Азербайджане при Бакинской высшей школе нефти (БВШН) будет создан «Клуб студентов-программистов» (Developer Students Clubs) компании Google.

Студент 5 курса БВШН Нариман Тагизаде был принят программу Developer Students Clubs (DSC) в качестве руководителя местного отделения DSC. В рамках программы «Клуб студентов-программистов», который будет создан Н. Тагизаде в Высшей Школе, будет работать над новыми проектами и внедрять инновационные решения в сотрудничестве с компанией Google. С созданием отделения Developer Students Clubs в Бакинской высшей школе нефти у студентов появится возможность усовершенствовать свои навыки в области программирования и участвовать в разработке масштабных проектов.

Отметим, что Developer Students Clubs — это программа стажировки, организованная компанией Google для студентов. В рамках этой программы студенты, являющиеся членами местных отделений DSC, разрабатывают новые идеи, решения, проекты в сотрудничестве с компанией Google, которой они в дальнейшем представляют свои готовые работы.

Пока что в эту программу приняты только двое студентов из Азербайджана.

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