Презентация Apple — iPhone 12 будет позже. Представлены часы Apple Watch Series 6

Компания Apple только что представила Smart-часы Watch Series 6. Apple начала презентацию с рассказа о новинке и ее новых возможностях. В watchOS 7 наконец-то появится функция мониторинга сна, а также функция определения показателя максимального уровня потребления кислорода. В том числе пользователь получит оповещение, если показатели будут ниже нормы.

Что касается самих часов, как всегда, полные характеристики появятся на сайте Apple после окончания всей презентации. Пока же можно отметить новые цвета: синий для алюминиевых часов, обновленный золотой и обновленный серый для стальных. Кроме того, впервые для Apple Watch доступен красный цвет в рамках программы Product RED.

Также Apple показала и новые циферблаты. Например, были созданы специальные циферблаты для серферов, фотографов, медработников с интеграцией данных со специализированных программ. Apple показала новый ремешок, который называется Solo Loop. Это браслет без застежки или пряжки. Он изготовлен из «жидкого» силикона, и попросту растягивается, чтобы вы могли надеть его на запястье. Само собой, он будет доступен в разных размерах и нескольких цветах. А еще есть такой же, но в «плетеном» стиле — он изготовлен из некоего переработанного материала, который переплетен с нитями из того самого «жидкого» силикона. Также Apple показала новый кожаный браслет — без пряжек и застежек, но уже не неразрывный — и ряд других обновленных моделей.

Отдельно стоит отметить появление функции родительского контроля с многочисленными функциями, то есть Apple Watch теперь можно назвать в том числе и детскими умными часами. Причем этот режим может работать, даже если у ребенка нет iPhone. Синхронизироваться такие часы будут с родительским смартфоном. Правда, данная функция требует модели не старее Watch Series 4.

Цена новых часов стартует от 400 долларов. При этом не особо понятно, чем именно, кроме обновленного датчика, новая модель отличается от предшествующей.