23.09.2020

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Представлены smart-часы Vivo Watch

Vivo Watch

Компания Vivo представила свои первые smart-часы — Vivo Watch. Новинка получила круглый дисплей, корпус из нержавеющей стали и керамический безель. Ремешки, предлагаемые для устройства, изготавливаются из кожи с головы быка или флорэластомера.

Часы предлагаются в двух размерах — 46 мм и 42 мм. 46-мм модель оснащена 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454 × 454 пикселя. Диагональ экрана 42-мм модели составляет 1,19 дюйма, а разрешение — 390 × 390 пикселей. Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED.

Vivo Watch поддерживают различные фитнес-функции, включая отслеживание насыщения крови кислородом SpO2, мониторинга сна, уровня стресса, пульс. Также распознаются 11 видов спортивной активности, включая бег, плавание, велосипед, пеший туризм. Предусмотрен модуль NFC.

Часы позволяют управлять воспроизведением музыки и съемкой фотографий на смартфоне, выводить оповещения и т.д. Время автономной работы составляет 18 дней для старшей версии и 9 дней для младшей версии.

Стоимость Vivo Watch составляет 192 доллара. Продажи стартуют 28 сентября.

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