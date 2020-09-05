Представлены планшеты Honor Pad 6 и Honor Pad X6

Бренд Honor представил на IFA 2020 в Берлине две новые модели планшетов — Honor Pad 6 и Honor Pad X6. Новинки построены на платформе Kirin 710A.

Honor Pad 6 получил экран диагональю 10,1 дюйма разрешением Full HD, 3-4 Gb ОЗУ и 32-64 Gb флеш-памяти. Устройство весит 460 гр и имеет толщину 7,55 мм. Есть два динамика, поддерживается технология улучшения звучания Histen 6.1. Основная камера разрешением 5 Мп, фронтальная – 2 Мп. В качестве операционной системы используется Android 10 с интерфейсом Magic UI 3.1. Гаджет будет предложен как с поддержкой LTE, так и без. Ожидается, что стоимость модели не превысит отметку в 300 евро.

Модель Honor Pad X6 оснащена экраном диагональю 9,7 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей. Покупателям будет доступна только одна версия — 3/32 Gb. Также есть два динамика, датчики камер такие же, как и в старшей модели.