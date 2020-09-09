Представлены наушники Redmi Sonicbass за 17 долларов

Бренд Redmi представил свои первые беспроводные наушники с шейным ободом, которые получили название Redmi Sonicbass.

Подключение наушников к смартфону осуществляется посредством встроенного модуля Bluetooth 5.0. Новинка также получила поддержку голосового управления, позволяющего воспроизводить/приостанавливать музыку, переключать треки и принимать звонки, не доставая смартфон из кармана.

Заявленная автономность Redmi SonicBass составляет до 12 часов в режиме воспроизведения. Устройство получило защиту от пота и воды по стандарту IPX4, что делает их подходящими для тренировок.

В продажу Redmi Sonicbass в синем и черном цветовых вариантах поступят в ближайшие время по цене около 17 долларов.