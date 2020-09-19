Представлены фотокамеры Canon IVY CLIQ следующего поколения с функцией мгновенной печати

Компания Canon представила две новые фотокамеры с функцией мгновенной печати, которые пополнили линейку IVY CLIQ. Новые модели получили названия IVY CLIQ+2 и IVY CLIQ2.

Камеры снабжены небольшим зеркалом для съемки автопортретов. На печать одного изображения размером 3 × 2 дюйма (примерно 7,5 × 5 см) требуется около 50 сек, а заряда аккумуляторной батареи хватит для создания 25 бумажных снимков.

Основой модели IVY CLIQ2 служит датчик изображения разрешением 5 Мп, а в IVY CLIQ+2 используется датчик разрешением 8 Мп. Первая камера имеет встроенные фильтры, доступ к которым пользователи получают прямо в самой камере. Вторая поставляется с приложением для смартфона, которое дает возможность предварительно просматривать изображения, украшать их, добавлять текст и делиться ими перед печатью.

Задействована технология ZINK. Ее суть сводится к использованию бумаги, содержащей несколько слоев специального кристаллического вещества. При нагревании это вещество переходит в аморфное состояние и на бумаге появляется изображение.

В устройствах предусмотрен слот для стопки из десяти листов бумаги. Пачка обычной прямоугольной бумаги стоит 10 долларов. Пачка новой бумаги — наклейки круглой формы – 13 долларов. Модель IVY CLIQ+2 будет стоить 150 долларов, IVY CLIQ2 — 100 долларов. Новинки Canon поступят в продажу до конца текущего месяца.