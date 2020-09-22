22.09.2020

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Представлены доступные смартфоны Nokia 2.4 и 3.4

Nokia 2.4-3.4

В рамках онлайн-презентации состоялся анонс недорогих смартфонов Nokia 2.4 и Nokia 3.4.

Nokia 2.4-3.4

Технические характеристики Nokia 2.4:

  • Дисплей: 6,5 дюймов, 1600 х 720, 19:9;
  • Процессор: MediaTek Helio P22 (восемь ядер);
  • Оперативная память: 2/3 Gb;
  • Накопитель: 32/64 Gb, поддержка microSD до 512 Gb;
  • Основная камера: 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп датчик глубины;
  • Фронтальная камера: 5 Мп;
  • Аккумулятор: 4500 мАч, зарядка 5 Вт;
  • Оснащение: Dual LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, micro-USB, аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, кнопка вызова «Google Ассистент»;
  • ОС: Android 10 с обновлением до Android 11;
  • Габариты: 165,85 х 76,30 х 8,69 мм, вес – 189 гр.

Технические характеристики Nokia 3.4:

  • Дисплей: 6,39 дюймов, HD+;
  • Процессор: Snapdragon 460 (восемь ядер);
  • Оперативная память: 3 Gb;
  • Внутренняя память: 64 Gb, поддержка microSD до 512 Gb;
  • Основная камера: 13 Мп, 5 Мп ультраширокоугольная оптика и 2 Мп датчик глубины;
  • Фронтальная камера: 8 Мп;
  • Аккумулятор: 4000 мАч, зарядка 10 Вт;
  • Оснащение: Dual LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 (apX Adaptive), GPS/AGPS, ГЛОНАСС, BDS, Beidou, NFC, порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, кнопка вызова «Google Ассистент»;
  • ОС: Android 10 с обновлением до Android 11;
  • Габариты: 160,97 х 75,99 х 8,7 мм, вес – 180 гр.

А также компания HMD Global объявила о начале продаж первого смартфона бренда с поддержкой сетей пятого поколения — Nokia 8.3 5G. Смартфон поступит в продажу сегодня, 22 сентября, по цене от 599 евро.

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