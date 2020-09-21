Представлены бюджетные смартфоны Realme Narzo 20 и 20A

Компания Realme представила смартфоны Narzo 20 и Narzo 20A. Аппараты оснащены экраном с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass.

В модели Narzo 20 используется восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с графическим ускорителем ARM Mali-G52 2EEMC2. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119°) и 2 Мп макромодуль (f/2.4). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч. В небольшом вырезе в верхней части дисплея располагается фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Модель Narzo 20A работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665, за графику отвечает ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера тройная: 12 Мп (f/1.8) и два 2 Мп датчика. Емкость аккумуляторной батареи — 5000 мА·ч. Фронтальная камера также разрешением 8 Мп.

В оснащение смартфонов входят Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, FM-тюнер и 3,5 мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Смартфоны функционируют под управлением Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.

Новинки будут доступны в цветовых исполнениях Glory Silver и Victory Blue. Стоимость модели Realme Narzo 20 составит от 145 долларов, Narzo 20A — от 115 долларов. В продажу поступят в конце сентября.