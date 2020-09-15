Представлена полнокадровая беззеркальная фотокамера Sony a7C

Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру Sony a7C со сменной оптикой.

Фотокамера предлагается с зум-объективом FE 28-60 F4-5,6 и вспышкой HVL-F28RM. Габариты составляют всего 124,5 х 71,1 х 57 мм, вес — 509 гр, включая аккумуляторную батарею NP-FZ100.

В Sony a7C установлен 3-дюймовый дисплей с возможностью регулировки угла наклона, что пригодится при съемке селфи или видео. Имеется электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра.

Новинка оснащена 24,2 Мп CMOS-сенсором BSI Exmor R и процессором BIONZ X. Возможна съемка фотографий с разрешением до 6000 × 4000 точек, а также запись видеороликов в формате 4К (3840 × 2160 пикселей) со скоростью до 30 к/с. Поддерживается последовательная фотосъемка с частотой 10 к/с. Величина светочувствительности — ISO 100–51200 с возможностью расширения до ISO 50–204800. Диапазон выдержек простирается от 1/8000 до 30 с. Для хранения отснятых материалов служит карта SD/SDHC/SDXC.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, NFC, порты Micro HDMI и USB 3.2 Gen 1.

Стоимость фотокамеры Sony a7C составляет 1799,99 долларов без оптики в комплекте и 2099,99 долларов в комплекте с зум-объективом FE 28-60mm F4-5,6. Приобрести его отдельно можно только со следующего года по цене 499,99 долларов. Продажи начнутся в конце октября.