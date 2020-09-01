Представлена однокристальная платформа MediaTek Helio G95

Компания MediaTek сегодня представила однокристальную платформу Helio G95. По словам производителя, это ее «самый мощный чип для смартфонов игрового уровня на сегодняшний день». Новинка изготавливается по 12-нанометровой технологии на предприятии TSMC.

Helio G95 получил восьмиядерный CPU, разделенный на два кластера: два мощных ядра Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 GHz и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz. Чип обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2133 объемом до 10 Gb, а также флеш-накопителей eMMC 5.1 и UFS 2.1. Графический блок использует ускоритель Mali-G76 MC4 с максимальной частотой 900 MHz.

Платформа оснащена отдельным нейронным процессором для ускорения приложений искусственного интеллекта, поддерживаются дисплеи формата до Full HD+ с кадровой частотой 90 Hz. Устройства на базе Helio G95 могут комплектоваться камерами с разрешением до 64 Мп или сдвоенными камерами в конфигурации 24+16 Мп. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, FM-тюнер, приемник Beidou/Galileo/ГЛОНАСС/GPS. В состав изделия входит модем 4G/LTE Cat-12 DL / Cat-13 UL.

Первые смартфоны на новой платформе MediaTek Helio G95 появятся уже в этом месяце.