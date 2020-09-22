Представлена оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11

Компания Realme представила фирменную оболочку Realme UI 2.0 на базе Android 11.

На прошлой неделе OPPO провела специальное мероприятие, посвященное запуску ColorOS 11. Realme UI 2.0 является немного измененной версией ColorOS 11.

Бета-версию Realme UI 2.0, которую компания называет Early Access, смогут опробовать уже в этом месяце владельцы Realme X50 Pro, X2 Pro, Realme 7/7 Pro, Realme 6 Pro, а также Narzo 20/20 Pro. Именно эти модели смартфонов первыми получат финальную версию оболочки в начале следующего года.