10.09.2020

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Представлена оболочка EMUI 11

EMUI 11

На конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, помимо операционной системы Harmony OS 2.0, компания Huawei официально представила новую версию фирменной прошивки EMUI 11.

Кроме того, Huawei опубликовала список устройств, которые первыми получат бета-версию EMUI 11.

Huawei выделяет следующие ключевые новшества EMUI 11: новое улучшенное исполнение функции Always On Display с новыми темами оформления, новые эффекты графического интерфейса, естественные жесты управления, улучшенное звуковое оформление, доработанный многооконный режим с поддержкой мышки и клавиатуры.

В отношении последнего новшества разработчики заимствовали возможности Harmony OS 2.0: смартфонный многооконный режим работает как на ПК, так и при подключении к планшету. Пользователи могут открывать на экране компьютера несколько окон. При этом основная нагрузка уже ложится на вычислительные мощности ПК, что, по словам компании, позволяет экономнее расходовать энергию аккумулятора смартфона. Также улучшились функции с ИИ.

Начиная с EMUI 11 компания планирует фокусировать свое внимание на функциях интернета вещей (IoT) — как это реализовано в Harmony OS. Сначала EMUI 11 (бета-версия) получат смартфоны Huawei серий P40 и Mate 30.

Список устройств первой волны:

  • Huawei P40;
  • Huawei P40 Pro;
  • Huawei P40 Pro+;
  • Huawei Mate 30 (4G);
  • Huawei Mate 30 (5G);
  • Huawei Mate 30 Pro (4G);
  • Huawei Mate 30 Pro (5G);
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design;
  • Huawei MatePad Pro;
  • Huawei MatePad Pro 5G.

В будущем EMUI 11 должны получить свыше 50 смартфонов Huawei и Honor.

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