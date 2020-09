Представлена оболочка EMUI 11

На конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, помимо операционной системы Harmony OS 2.0, компания Huawei официально представила новую версию фирменной прошивки EMUI 11.

Dr. Wang Chenglu introduces EMUI 11 with a refreshed look and features that put you at the heart of the digital experience. #HDC2020 pic.twitter.com/318B1bCsf9

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020