Представлена камера Canon EOS C70

Компания Canon Europe представила камеру EOS C70. Новинка рассчитана на создание видеоконтента в высоком разрешении и совместима с широким набором объективов с креплением RF.

В EOS C70 установлен датчик изображения Super-35 DGO (Dual Gain Output, DGO) с динамическим диапазоном более 16 ступеней. Датчик DGO считывает каждый пиксель с двумя разными уровнями усиления: один обеспечивает насыщенность и защиту светлых участков, а другой позволяет подавить шум в тенях.

Камера способна записывать замедленное видео 4K @ 120 fps с активной технологией автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, а в режиме Super-16 доступна запись со скоростью 180 кадров в секунду. За обработку данных отвечает процессор DIGIC DV7, который позволяет выбрать между профилями Canon Log 2 и 3 в дополнение у PQ и HLG. Поддерживается сжатие XF-AVC (с переменной скоростью потока) — Intra и Long GOP с MXF. В первом случае сжатие выполняется после анализа каждого кадра, тогда как Long GOP сжимает данные сильнее, позволяя уменьшить файл. Второй вариант — запись Long GOP с 10-битным представлением и субдискретизацией 4:2:2/4:2:0 MP4/HEVC в файл формата MP4 — реализован в линейке Cinema EOS впервые.

EOS C70 стала первым устройством линейки, оснащенным системой интеллектуального слежения и распознавания EOS iTR AF X с алгоритмом распознавания лиц и контура головы. Камера также обзавелась функцией автоматического выбора значения ISO и стала первой кинокамерой Canon с отдельным режимом вертикальной съемки, ориентированным на создание контента для социальных сетей.

Также можно отметить моторизованный 10-ступенчатый ND-фильтр, два микрофонных входа Mini XLR, тринадцать настраиваемых кнопок и настраиваемые параметры цветопередачи. Система воздушного охлаждения обеспечивает возможность вести запись в течение длительного времени. Производитель отмечает, что система охлаждения находится за пределами герметичной части камеры, что предотвращает попадание пыли или влаги на электронику.

Камера оснащена ЖК-дисплеем размером 3,5 дюйма и разрешением 2,76 млн. пикселей, но не имеет электронного видоискателя. Для сменных носителей есть два слота SD.

Компания также представила адаптер EF-EOS R 0.71x для установки объективов EF на байонет RF. В отличие от существующих адаптеров Canon EF-EOS R, он сохраняет угол поля зрения полнокадрового объектива при использовании совместно с датчиком Super35, одновременно увеличивая светосилу на одну ступень.

Камера Canon EOS C70 поступит в продажу в ноябре по стоимости 5499 долларов. Адаптер EF-EOS R 0.71x — в декабре по цене 600 долларов.