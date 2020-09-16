17.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТОП-НовостиПредставлена экшн-камера GoPro Hero 9 Black: два экрана и поддержка 5K

Представлена экшн-камера GoPro Hero 9 Black: два экрана и поддержка 5K

GoPro Hero 9 Black

Компания GoPro сегодня представила новую экшн-камеру Hero 9 Black. Среди ключевых новшеств: сенсор с поддержкой записи видео в разрешении 5K, полноценный фронтальный дисплей и сменные объективы.

GoPro Hero 9 Black

Диагональ основного сенсорного LCD-дисплея — 2,27 дюймов. Главное новшество — полноценный 1,4-дюймовый цветной LCD-экран на фронтальной панели, который пригодится для кадрирования снимков и «съемки себя».

В Hero 9 Black используется новый 23,6 Мп сенсор, позволяющий записывать видео в формате 5K 30 fps, 4K 60 fps или 1080p 240 fps. Теперь есть возможность снимать фотографии в разрешении 20 Мп, а из 5K-роликов можно сохранять отдельные кадры в разрешении 14,7 Мп. Заявлена эффективная стабилизация за счет комбинации функций HyperSmooth 3.0 и отслеживания уровня горизонта.

Есть несколько новых режимов, например, HindSight позволяет камере начинать запись видео за 15 или 30 секунд до того, как пользователь нажал на кнопку спуска затвора. Схожим образом работает LiveBurst, но только записывает 1,5 секунды до и после момента создания фотографии. В результате можно выбрать оптимальный кадр или же сохранить весь трехсекундный ролик целиком.

Появилась и отложенная съемка фото или видео с максимальным значением таймера до 24 часов. Заявлен также режим веб-камеры с возможностью записи видео в формате 1080p.

Hero 9 Black имеет увеличенную почти на 41% (1720 мАч) батарею по сравнению с Hero 8. По словам GoPro, новая камера проработает на 30% дольше прошлого поколения.

GoPro Hero 9 Black

Камера получила поддержку сменных объективов. На данный момент есть только один — Max Lens Mod, который обеспечивает улучшенную стабилизацию и более широкий угол обзора. Новинка поддерживает разные подключаемые модули: вспышку, отдельный микрофон и фронтальный двухдюймовый дисплей, который пригодится для просмотра уже готовых фото и видео. Сама камера защищена от воды — ее можно погружать на глубину до 10 м.

Экшн-камеру GoPro Hero 9 Black с сегодняшнего дня можно приобрести на официальном сайте производителя по цене 449,99 долларов. Также в продажу поступили внешние микрофон и дисплей с ценником за 79,99 длларов каждый. Объектив Max Lens Mod поступит в продажу в октябре по цене 99,99 долларов.

ТЕГИ:
Купи смартфон или планшет Samsung и получи в подарок годовую подписку на 1 Gb интернета от Azercell!
Игровой ноутбук Honor Hunter V700 получил экран 144 Hz и GeForce RTX 2060
Новости по теме
Фототехника
Insta360 выпустила модульную экш
Фототехника
GoPro представила экшн-камеры: H
Фототехника
DJI выпустила экшн-камеру Osmo A
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!