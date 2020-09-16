Представлена экшн-камера GoPro Hero 9 Black: два экрана и поддержка 5K

Компания GoPro сегодня представила новую экшн-камеру Hero 9 Black. Среди ключевых новшеств: сенсор с поддержкой записи видео в разрешении 5K, полноценный фронтальный дисплей и сменные объективы.

Диагональ основного сенсорного LCD-дисплея — 2,27 дюймов. Главное новшество — полноценный 1,4-дюймовый цветной LCD-экран на фронтальной панели, который пригодится для кадрирования снимков и «съемки себя».

В Hero 9 Black используется новый 23,6 Мп сенсор, позволяющий записывать видео в формате 5K 30 fps, 4K 60 fps или 1080p 240 fps. Теперь есть возможность снимать фотографии в разрешении 20 Мп, а из 5K-роликов можно сохранять отдельные кадры в разрешении 14,7 Мп. Заявлена эффективная стабилизация за счет комбинации функций HyperSmooth 3.0 и отслеживания уровня горизонта.

Есть несколько новых режимов, например, HindSight позволяет камере начинать запись видео за 15 или 30 секунд до того, как пользователь нажал на кнопку спуска затвора. Схожим образом работает LiveBurst, но только записывает 1,5 секунды до и после момента создания фотографии. В результате можно выбрать оптимальный кадр или же сохранить весь трехсекундный ролик целиком.

Появилась и отложенная съемка фото или видео с максимальным значением таймера до 24 часов. Заявлен также режим веб-камеры с возможностью записи видео в формате 1080p.

Hero 9 Black имеет увеличенную почти на 41% (1720 мАч) батарею по сравнению с Hero 8. По словам GoPro, новая камера проработает на 30% дольше прошлого поколения.

Камера получила поддержку сменных объективов. На данный момент есть только один — Max Lens Mod, который обеспечивает улучшенную стабилизацию и более широкий угол обзора. Новинка поддерживает разные подключаемые модули: вспышку, отдельный микрофон и фронтальный двухдюймовый дисплей, который пригодится для просмотра уже готовых фото и видео. Сама камера защищена от воды — ее можно погружать на глубину до 10 м.

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Экшн-камеру GoPro Hero 9 Black с сегодняшнего дня можно приобрести на официальном сайте производителя по цене 449,99 долларов. Также в продажу поступили внешние микрофон и дисплей с ценником за 79,99 длларов каждый. Объектив Max Lens Mod поступит в продажу в октябре по цене 99,99 долларов.