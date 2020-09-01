01.09.2020

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Представлен ZTE Axon 20 5G с первой фронтальной камерой под дисплеем

ZTE Axon 20 5G

Несколько дней назад компания ZTE заявила, что выпустит первый в мире смартфон с фронтальной камерой, которая будет размещена под экраном. Теперь это устройство, получившее название Axon 20 5G, представлен официально. Фронтальная камера, расположенная непосредственно под дисплеем, позволила избавить экран от каких-либо вырезов. Сам же смартфон получил 6,92” OLED-дисплей с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой 10-битного цвета и частотой обновления 90 Hz.

В ZTE отмечают, что при размещении камеры под экраном было задействовано пять инновационных технологий, среди которых специальные материалы, чипы с двойным управлением, уникальные драйверы, специально разработанная матрица и алгоритмы работы камеры собственной разработки. На реализацию этой идеи компании понадобилось более двух лет. Компания использовала для дисплея материалы с повышенной прозрачностью, сочетающий в себе органические и неорганические пленки. Это помогло повысить количество света, попадающего на матрицу фронтальной камеры. Кроме того, сочетание чипа с двойным управлением и специальных драйверов помогло свести к минимуму помехи и ограничить воздействие дисплея на камеру. А благодаря специально разработанному алгоритму, ZTE оптимизировала работу камеры в разных условиях освещения. Фронтальный датчик также поддерживает автоматическую настройку динамического диапазона, что значительно улучшает четкость и контрастность получаемого изображения.

ZTE Axon 20 5G

Кроме этого, толщина ZTE Axon 20 5G составляет всего 7,98 мм, а вес смартфона равен 198 гр, что тоже очень мало для смартфонов с с диагональю дисплея чуть менее 7”. Новинка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, имеет 6 или 8 Gb оперативной и 128 или 256 Gb встроенной памяти. На задней панели смартфона, изготовленной из высокопрочного изогнутого десятислойного стекла, расположен прямоугольный блок основной камеры, который включает 64 Мр главный сенсор, дополненный одним 8 Мр и двумя 2 Мр датчиками. Смартфон оснащен стереодинамиками с эффектом объемного звучания. Кроме того, устройство получило 12 антенн и поддерживает работу в двух диапазонах 5G. Емкость аккумулятора составляет 4220 мА/ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 W.

ZTE Axon 20 5G

Цена ZTE Axon 20 5G находится в пределах от 322 до 410 долларов.

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