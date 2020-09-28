Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3

Компания Samsung официально представила защищенный планшет Galaxy Tab Active3.

Устройство оборудовано 8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Экран поддерживает работу в перчатках и возможность управления с помощью комплектного стилуса S Pen.

Корпус планшета выполнен по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что гарантирует защиту от воды, пыли, ударов, падений с высоты до 1,5 метра (при использовании защитного чехла, входящего в комплект поставки), вибраций, перепадов давления и других внешних воздействий.

Используется процессор Samsung Exynos 9810. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,7 GHz и графический контроллер Mali G72MP18. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb. Предусмотрен слот для карты microSD.

Основная камера характеризуется разрешением 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5050 мА·ч, причем элемент питания съемный.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, GPS, NFC, сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 126,8 × 213,8 × 9,9 мм, вес — 426 гр. Применяется операционная система Android 10.

Информации об ориентировочной цене Samsung Galaxy Tab Active3 пока нет.