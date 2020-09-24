Представлен смартфон Samsung Galaxy S20 FE

Компания Samsung Electronics представила флагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE). Это облегченная версия модели Galaxy S20.

Аппарат получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением Full HD+, с частотой обновления 120 Hz и без загнутых краев. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3.

Смартфон выпускается в двух модификациях. Вариант с поддержкой 4G построен на базе процессора Samsung Exynos 990 и оснащается до 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Gb встроенной памяти UFS 3.1. В 5G-версии используется флагманский Qualcomm Snapdragon 865, но при этом объем ОЗУ и ПЗУ составит только 6 Gb и 128 Gb соответственно.

Основная камера представлена следующими датчиками: 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (ультраширокоугольный объектив, f/2.2), 8 Мп (телеобъектив, трехкратный оптический зум, f/2.0, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0).

Объем аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. Смартфон поддерживает супербыструю проводную зарядку (QC2.0, 25 Вт), беспроводную и обратную зарядку PowerShare, соответствующую стандарту Fast Wireless Charging 2.0. В оснащение входит Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Есть акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик приближения и датчик освещения. Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. Габариты — 159,8 х 74,5 х 8,4 мм, вес — 190 гр. Смартфон будет поставляться с ОС Android 10 + OneUI.

Samsung Galaxy S20 FE поступит в продажу 2 октября по стоимости от 699 долларов.