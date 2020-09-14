Представлен смартфон LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

Компания LG Electronics представила необычный смартфон Wing в рамках проекта LG Explorer, призванного вносить новации в пользовательское окружение.

Его главной особенностью стал поворотный на 90 градусов по часовой стрелке основной экран P-OLED диагональю 6,8 дюйма, который переводится в горизонтальный режим, открывая доступ к вспомогательному дисплею G-OLED диагональю 3,9 дюйма. Разрешение составляет 2460 x 1080 и 1240 x 1080 пикселей соответственно. Компания гарантирует 200000 раскрытий, а также предлагает защиту смартфона от влаги и пыли по стандарту IP54.

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Вспомогательный экран предполагается использовать для набора текста, общения в чатах и управления контентом во время просмотра видео на основном экране, вывода важных оповещений и т. д. Можно также настроить пары приложений, которые владелец гаджета хочет открывать одновременно на двух экранах.

Аппаратная основа смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 765G. За графику отвечает ускоритель Adreno 620. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной флеш-памяти – 128 или 256 Gb.

Применяется тройной модуль основной камеры: главный на 64 Мп (f/1.8, оптическая стабилизация) и два широкоугольных модуля — 13 Мп (f/1.9) и 12 Мп (f/2.2). Фронтальная камера выдвижная разрешением 32 Мп, (f/1.9).

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Благодаря особому форм-фактору, смартфон удобно держать в руке при съемке горизонтальных видео. Присутствует функция двойной записи (съемка одновременно на основную и фронтальную камеры). В раскрытом состоянии на второй дисплей выводится джойстик для управления съемкой.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки (Qi). В оснащение входят 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, NFC, порт USB Type-C, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть функция распознавания лица. Габариты составляют 169,5 x 74,5 x 10,9 мм, вес — 260 гр.

Смартфон LG Wing вначале будет доступен в Южной Корее, а после будет предложен в США и Европе в двух цветовых решениях корпуса: Aurora Grey и Illusion Sky. Старт продаж намечен на октябрь. Стоимость пока не названа, но ожидается что она составит свыше 1000 долларов.