10.09.2020

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Представлен обновленный складной смартфон Motorola Razr 5G

Motorola Razr 5G

Компания Motorola представила складной смартфон Razr второго поколения. Обновленная модель получила поддержку стандарта 5G, а также улучшенный набор камер.

Motorola Razr 5G

Дизайн устройства практически не претерпел никаких изменений. Смартфон оснащен 6,2-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 21:9 и 2,7-дюймовым внешним экраном (800 х 600 пикселей, 4:3). В обоих случаях это панели OLED. Компания отмечает, что шарнир в Razr 5G был полностью переработан и усилен.

Аппарат оснастили процессором Snapdragon 765G, который не только обеспечивает лучшую производительность, но и добавляет поддержку 5G. За графику отвечает ускоритель Adreno 620. Оперативной памяти доступно 8 Gb, встроенной — 256 Gb, без возможности расширения.

По сравнению с прошлогодней версией Motorola Razr 5G получил более улучшенный набор камер. Основная камера разрешением 48 Мп (f/1.7, OIS, лазерный автофокус), фронтальная камера — 20 Мп (f/2.2).

За автономность модели отвечает аккумулятор емкостью 2800 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Сканер отпечатков пальцев теперь расположен на задней панели.

В оснащение входят 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ ГЛОНАСС, NFC, разъем USB Type-C. Заявлена защита от брызг. Устройство работает под управлением ОС Android 10 и фирменной оболочки My UX. Габариты составляют 169,2 х 72,6 х 7,9 мм (в разложенном виде), 91,7 х 72,6 х 16 мм (в сложенном виде). Вес – 192 гр.

Складной смартфон Motorola Razr 5G доступен в трех цветовых исполнениях корпуса: Polished Graphite, Liquid Mercury и Blush Gold. В продажу новинка поступит этой осенью по цене 1399 долларов. Это на 100 долларов дешевле оригинальной модели.

 

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