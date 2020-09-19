Представлен бизнес-ноутбук HP ProBook 635 Aero G7

Компания HP представила бизнес-ноутбук ProBook 635 Aero G7, масса которого составляет всего 990 гр.

Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD и 72% охватом цветового пространства NTSC.

Использован процессор AMD Ryzen 4000-й серии, вплоть до чипа Ryzen 7 Pro 4750U с тактовой частотой до 4,1 GHz. Обработкой графики занимается интегрированный ускоритель AMD Radeon Vega. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 32 Gb. Максимальная конфигурация предусматривает наличие твердотельного накопителя PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 SSD вместимостью 1 Tb.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Intel AX200 Wi-Fi 6 (2×2) и Bluetooth 5, интерфейсы HDMI 2.0, USB Type-C, USB 3.0 Type-A, стереофонические динамики, веб-камера формата 720p, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 307,6 × 204,5 × 17,9 мм. В качестве программной платформы используется операционная система Windows 10 Pro/Home.

Продажи ноутбука HP ProBook 635 Aero G7 стартуют в ноябре. Стоимость пока не объявлена.