Подводный дата-центр Microsoft оказался надежнее наземных аналогов

Microsoft рассказала о завершении эксперимента Project Natik. В рамках данной инициативы компания ранее разместила ЦОД в водах близ Оркнейских островов (Шотландия). В начале лета капсула с оборудованием была извлечена из воды, после чего аналитики из Microsoft приступили к изучению состояния сервера. Результаты показали, что эта модель работы не только жизнеспособна, но и в восемь раз надежнее, чем наземные ЦОД, об этом сообщила пресс-служба компании. Исследователи пока не знают, что стало причиной этого, но намерены найти ее и внедрить необходимые улучшения на суше.

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Project Natik призван решить проблемы с размещением дата-центров в прибрежных районах по всему миру. Это может решить вопрос масштабирования сети и улучшения ее работы, сохраняя низкие затраты на обслуживание оборудования.

Также была отмечена повышенная энергоэффективность подводных дата-центров. Их месторасположение позволяет сэкономить энергию на искусственном охлаждении серверов. Это особенно важно для регионов со слабой энергетической инфраструктурой.

В дальнейшем инженеры Microsoft планируют увеличить объем капсул для подводных серверов и расширить их применение.