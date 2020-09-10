Подготовьтесь к учебному году с BirKart и выиграйте ноутбук!

Kapital Bank запускает традиционную акцию «Снова в школу» для владельцев BirKart. Согласно условиям, держатели кредитных карт BirKart будут иметь возможность выиграть ноутбук, делая покупки в рассрочку в ряде магазинов-партнеров (канцелярские товары, книги, школьные и офисные принадлежности, часы, одежда, обувь, парфюмерия и косметика).

В ходе кампании, которая продлится до 8 октября 2020 года, каждую неделю 10 владельцев BirKart, совершающих наибольшее количество транзакций в рассрочку станут победителями. Победители будут определены по общему количеству транзакций в рассрочку, совершенных в течение недели.

Победители будут определяться в следующие периоды: 10 — 17 сентября, 18 — 24 сентября, 25 сентября — 1 октября и 2 — 8 октября. Кампания охватит в общей сложности 40 победителей. 1 выигравший владелец BirKart не может стать победителем во второй раз.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico. BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 7500 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.