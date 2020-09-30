Поддержите Вооруженные Силы!

В последние дни в связи с продолжающимися военными действиями многие граждане изъявляют желание совершить пожертвования в Фонд помощи Вооруженным Силам. В связи с этим в мобильное приложение BirBank была добавлена новая функция. Так, пользователи приложения теперь могут «потратить» накопленные бонусные «Сердечки» на пожертвования в Фонд Помощи.

На счет Фонда можно зачислить 1 манат взамен на 10 000 «Сердечек», 5 манатов — 50 000 «Сердечек» и 10 манатов — 100 000 «Сердечек».

Следует отметить, что пользователи мобильного приложения BirBank могут зарабатывать бонусы в виде «Сердечек», совершая безналичные платежи через POS-терминалы, интернет и BirBank.