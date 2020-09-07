Poco X3 NFC: Snapdragon732G, экран 120 Hz и аккумулятор 5000 мА·ч

Бренд Poco официально представил смартфон среднего уровня Poco X3 NFC. Аппарат получил экран DotDisplay с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления дисплея достигает 120 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz. По заверениям производителя, частота динамически меняется в зависимости от отображаемого контента, для того чтобы энергия расходовалась эффективно. Применено защитное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 732G, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,3 GHz, графический ускоритель Adreno 618 и модем 4G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 64 или 128 Gb. Есть возможность расширения с помощью карт microSD до 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп (Sony IMX682, f/1.89), 13 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В верхней части дисплея имеется небольшое отверстие под 20 Мп (f/2.2) селфи-камеру.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 5160 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки. В оснащение входят Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5, NFC, USB Type-C, 3,5 мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Оперативная система: Android 10 + Poco Launcher. Габариты составляют 165,3 х 76,8 х 9,4 мм, вес — 215 гр.

Приобрести новинку можно будет в цветовых исполнениях Shadow Gray и Cobalt Blue. Смартфон Poco X3 NFC в версии 6/64 Gb памяти стоит 229 евро, а вариант 6/128 Gb будет предложен за 269 евро.