Poco M2: квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч за 150 долларов

Бренд Poco представил смартфон M2, по сути это другая модификация Redmi 9. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым дисплеем Full HD+ и яркостью 400 кд/м2.

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Helio G80. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 GHz. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 13 Мп (f/2.2), 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (118,2°), 5 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп размещена в небольшом вырезе экрана.

Питание устройство получает от мощного аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, USB Type-C, GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, инфракрасный порт и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 163,3 × 77 × 9,1 мм, вес — 198 гр. Используется операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 11.

Стоимость смартфона Poco M2 в версии 6/64 Gb памяти составляет 150 долларов, 6/128 Gb – 170 долларов.