Warner Bros. опубликовал первый трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна».

«Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Фильм расскажет о молодом аристократе Поле Атрейдесе, который объединяет жителей пустынь на планете Арракис и объявляет войну галактической империи.

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Главную роль исполнил Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Леди Берд»). В фильме также снимались Оскар Айзек («Ван Гог. На пороге вечности», «Люди Икс: Апокалипсис»), Ребекка Фергюсон («Доктор Сон», цикл «Миссия невыполнима»), Джош Бролин («Харви Милк») и Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен») и другие.

Режиссером выступил Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Пленницы»), который также работал над сценарием экранизации совместно с Эриком Ротом («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Прибытие») и Джоном Спэйтсом («Прометей»).

Премьера запланирована на 17 декабря.