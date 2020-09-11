Первый ресторан McDonald’s на солнечных батареях открылся в Орландо

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s стала еще одной компанией, которая присоединилась к движению за переход к получению энергии от возобновляемых источников. Флагманский ресторан расположен в Орландо (штат Флорида, США) будет служить в качестве своеобразного исследовательского полигона в рамках попыток компании сократить потребление энергии и воды. Пока, в связи с пандемией, объект открыт только для обслуживания автомобилей и доставки еды по заказам.

Всего же в ресторане площадью 750 м2 используется массив из 1066 солнечных панелей, способных производить 600000 кВт·ч электроэнергии в год. Еще 140 м2 фотоэлектрических стеклянных панелей, интегрированных по всему зданию, способных производить почти 70000 кВт·ч в год. Особые окна-жалюзи площадью более 56 м2, которые открываются и закрываются автоматически, обеспечивают приток прохладного и отток теплого воздуха. Покрытые растениями стены площадью более 156 м2 поглощают углекислый газ, способствуют сохранению биоразнообразия и удерживают воду, а установленные на стоянке столбы освещения на солнечных батареях позволяют ежегодно экономить более 9000 кВт·ч. Компания даже установила стационарные велосипеды, с помощью которых клиенты могут приводить в действие освещение фирменной золотой арки McDonald’s. Как раз, чтобы сжечь калории после съеденного бургера J