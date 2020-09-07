Первые смартфоны Huawei на Harmony OS появятся в следующем году

Как известно, после того как правительство США ограничило возможности Huawei по использованию мобильной операционной системы Android, компания приступила к активной разработке собственной Harmony OS.

Генеральный директор Huawei Technologies Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) в недавнем интервью сказал, что компания работает над новыми смартфонами под управлением Harmony OS и первые из них будут представлены уже в следующем году.

Также он отметил, что в этом году smart-часы и некоторые другие новинки также будут поставляться с Harmony OS, а в будущем все IoT-устройства компании перейдут на использование собственной программной платформы.

Ранее Ричард Ю сообщил о том, что этой осенью Huawei выпустит новые флагманские смартфоны Mate 40 на базе собственных чипов Kirin 9000. Он добавил, что Kirin 9000 может стать последним поколением высокопроизводительных чипов Huawei, поскольку их дальнейшее производство из-за американских санкций становится невозможным.

Вторую версию Harmony OS компания представит на конференции для разработчиков, которая пройдет с 10 по 12 сентября.