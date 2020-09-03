05.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыПереиздание портативной консоли Nintendo Game & Watch в честь 35-летия Super Mario Bros.

Переиздание портативной консоли Nintendo Game & Watch в честь 35-летия Super Mario Bros.

Nintendo Game & Watch

В честь 35-летнего юбилея легендарного платформера Super Mario Bros. компания Nintendo объявила о скором выпуске переиздания своей портативной консоли Game & Watch.

Game & Watch стала первой портативной игровой консолью Nintendo. Серия Game & Watch выпускалась с 1980 по 1991 года.

В отличие от «классической» Game & Watch, современное переиздание получит цветной экран, функцию цифровых часов и некоторые другие изменения. Габариты составляют 112 х 67 х 12,5 мм. Время автономной работы — 8 часов.

На новую Game & Watch: Super Mario Bros. будут предустановлены такие игры, как Super Mario Bros. (версия NES), а также обновленная Ball (версия Марио), Super Mario Bros.: The Lost Levels.

Новинка поступит в продажу 13 ноября по цене 50 долларов. В комплект также входит кабель USB Type-C.

ТЕГИ:
В Epic Games Store стартовала раздача Into The Breach
Серия Samsung Galaxy Note10 получила популярные функции Note20
Новости по теме
Игры
Nintendo анонсировала сборник 51
Гаджеты
Nintendo представила новую Switc
Игры
Nintendo добавит перемотку време
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!