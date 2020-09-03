Переиздание портативной консоли Nintendo Game & Watch в честь 35-летия Super Mario Bros.

В честь 35-летнего юбилея легендарного платформера Super Mario Bros. компания Nintendo объявила о скором выпуске переиздания своей портативной консоли Game & Watch.

Game & Watch стала первой портативной игровой консолью Nintendo. Серия Game & Watch выпускалась с 1980 по 1991 года.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В отличие от «классической» Game & Watch, современное переиздание получит цветной экран, функцию цифровых часов и некоторые другие изменения. Габариты составляют 112 х 67 х 12,5 мм. Время автономной работы — 8 часов.

На новую Game & Watch: Super Mario Bros. будут предустановлены такие игры, как Super Mario Bros. (версия NES), а также обновленная Ball (версия Марио), Super Mario Bros.: The Lost Levels.

Новинка поступит в продажу 13 ноября по цене 50 долларов. В комплект также входит кабель USB Type-C.