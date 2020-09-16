Перечень устройств Apple, которые смогут обновиться до iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7

Сегодня, пользователям определенных устройств Apple станет доступно обновление до iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.

Среди ключевых нововведений iOS 14: появление виджетов на «Рабочем столе», возможность сортировки приложений в специальную «Библиотеку», поддержка режима «Картинка-в-картинке», которая ранее была доступна исключительно на iPadOS, а также появление штатного переводчика.

Смартфоны, которые смогут обновиться до iOS 14:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (1-го и 2-го поколений);

iPod Touch (7-го поколения).

iPadOS 14 включит в себя основные функции iOS 14, а также некоторые другие улучшения.

iPad, которые обновятся до iPadOS 14:

12,9-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);

11-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);

10,5-дюймовый iPad Pro;

9,7-дюймовый iPad Pro;

iPad (с 5-го по 7-е поколение);

iPad mini (5-го поколения);

iPad mini 4;

iPad Air (3-го поколения);

iPad Air 2.

watchOS 7, помимо виджетов и индивидуализации, имеет поддержку велосипедных маршрутов на карте, отслеживает различные спортивные действия и делает переводы с одного языка на другой без подключения к смартфону через Siri. А также, есть функции отслеживания мытья рук, времени прослушивания музыки в наушниках на основе рекомендаций ВОЗ и другие возможности, относящиеся к поддержанию здоровья.

Smart-часы Apple, которые обновятся до watchOS 7: