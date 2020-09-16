16.09.2020

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Перечень устройств Apple, которые смогут обновиться до iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7

Apple iOS 14

Сегодня, пользователям определенных устройств Apple станет доступно обновление до iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.

Среди ключевых нововведений iOS 14: появление виджетов на «Рабочем столе», возможность сортировки приложений в специальную «Библиотеку», поддержка режима «Картинка-в-картинке», которая ранее была доступна исключительно на iPadOS, а также появление штатного переводчика.

Смартфоны, которые смогут обновиться до iOS 14:

  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone 6s;
  • iPhone 6s Plus;
  • iPhone SE (1-го и 2-го поколений);
  • iPod Touch (7-го поколения).

Apple

iPadOS 14 включит в себя основные функции iOS 14, а также некоторые другие улучшения.

iPad, которые обновятся до iPadOS 14:

  • 12,9-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);
  • 11-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);
  • 10,5-дюймовый iPad Pro;
  • 9,7-дюймовый iPad Pro;
  • iPad (с 5-го по 7-е поколение);
  • iPad mini (5-го поколения);
  • iPad mini 4;
  • iPad Air (3-го поколения);
  • iPad Air 2.

watchOS 7, помимо виджетов и индивидуализации, имеет поддержку велосипедных маршрутов на карте, отслеживает различные спортивные действия и делает переводы с одного языка на другой без подключения к смартфону через Siri. А также, есть функции отслеживания мытья рук, времени прослушивания музыки в наушниках на основе рекомендаций ВОЗ и другие возможности, относящиеся к поддержанию здоровья.

Smart-часы Apple, которые обновятся до watchOS 7:

  • Watch Series 3;
  • Watch Series 4;
  • Watch Series 5.
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