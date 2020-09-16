Перечень устройств Apple, которые смогут обновиться до iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7
Сегодня, пользователям определенных устройств Apple станет доступно обновление до iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.
Среди ключевых нововведений iOS 14: появление виджетов на «Рабочем столе», возможность сортировки приложений в специальную «Библиотеку», поддержка режима «Картинка-в-картинке», которая ранее была доступна исключительно на iPadOS, а также появление штатного переводчика.
Смартфоны, которые смогут обновиться до iOS 14:
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone X;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone 6s;
- iPhone 6s Plus;
- iPhone SE (1-го и 2-го поколений);
- iPod Touch (7-го поколения).
iPadOS 14 включит в себя основные функции iOS 14, а также некоторые другие улучшения.
iPad, которые обновятся до iPadOS 14:
- 12,9-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);
- 11-дюймовый iPad Pro (с 1-го по 4-е поколение);
- 10,5-дюймовый iPad Pro;
- 9,7-дюймовый iPad Pro;
- iPad (с 5-го по 7-е поколение);
- iPad mini (5-го поколения);
- iPad mini 4;
- iPad Air (3-го поколения);
- iPad Air 2.
watchOS 7, помимо виджетов и индивидуализации, имеет поддержку велосипедных маршрутов на карте, отслеживает различные спортивные действия и делает переводы с одного языка на другой без подключения к смартфону через Siri. А также, есть функции отслеживания мытья рук, времени прослушивания музыки в наушниках на основе рекомендаций ВОЗ и другие возможности, относящиеся к поддержанию здоровья.
Smart-часы Apple, которые обновятся до watchOS 7:
- Watch Series 3;
- Watch Series 4;
- Watch Series 5.