08.09.2020

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Открытие в Сингапуре первого магазина на воде Apple состоится 10 сентября

Apple

Компания Apple анонсировала дату открытия первого фирменного магазина на воде в Сингапуре и поделилась фотографиями его интерьера.

Это третий по счету Apple Store в Сингапуре и 512-й в мире. Желающие посетить магазин в день открытия, 10 сентября, должны зарезервировать время на специальном сайте компании, так как в связи с пандемией коронавируса в стране существуют определенные ограничения по количеству посетителей публичных заведений и дистанции между ними.

Apple

Здание выполнено в форме сферы из 114 стеклянных элементов и расположено на воде в бухте Марина-Бэй возле гостиницы и казино Marina Bay Sands. Apple отмечает, что при разработке интерьера ее дизайнеры вдохновлялись Пантеоном в Риме.

Магазин условно поделен на несколько частей: есть столы с гаджетами, зона для мастер-классов. Кроме того, есть нижний этаж, который компания называет «первым подводным залом заседаний». Этот зал будет использоваться для встреч команды Apple с разработчиками и представителями других компаний.

Штат сотрудников насчитывает 148 человек, которые в общей сложности говорят на 23 разных языках.

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