14.09.2020

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Oracle купит американский бизнес TikTok

TikTok Oracle

Китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, отказалась продавать его американские активы компании Microsoft и выбрала для этого Oracle, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

«ByteDance сообщила нам, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, и национальные интересы США в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой», — говорится в заявлении на сайте Microsoft.

ByteDance надеется, что партнерство с Oracle позволит ей избежать блокировки социальной сети в США, отмечает Reuters. Oracle возьмет на себя управление данными пользователей TikTok в США. Кроме того, некоторые ключевые инвесторы ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia, получат миноритарные доли в бизнесе TikTok.

ByteDance и Oracle отказались от комментариев изданию. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал продать американский сегмент TikTok до 15 сентября.

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