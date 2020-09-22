OPPO Reno4 SE 5G: 32 Мп селфи-камера и быстрая зарядка на Bт

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno4 SE 5G. Новинка получила 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей формата Full HD+. Частота обновления — 60 Hz, частота опроса сенсора — 180 Hz, яркость — 430 нит. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Панель занимает 90,8% площади фронтальной поверхности.

В основе аппарата — процессор MediaTek Dimensity 720. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 GHz, шесть ядер Cortex-A55 с такой же максимальной частотой, графический ускоритель ARM Mali G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, встроенной UFS 2.0 — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.7), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (f/2.2, 119° угол обзора) и 2 Мп макромодуль (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки SuperVOOC 2.0. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и два слота для SIM-карт. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Габариты составляют 160,5 × 73,5 × 7,85 мм, вес — 169 гр. Работает новинка под управлением Android 10 и фирменной оболочки ColorOS 7.2.

Смартфон OPPO Reno4 SE 5G будет предлагается в трех расцветках корпуса: Super Flash Black, Super Flash White и Super Flash Blue. Стоимость составляет 368 долларов за версию 8/128 Gb памяти и 412 долларов за вариант 8/256 Gb. В продажу поступит 25 сентября.