15.09.2020

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OPPO представила ColorOS 11 на базе Android 11

Китайская компания OPPO представила новую версию своей фирменной оболочки — ColorOS 11 на базе новой операционной системы Android 11.

Представленная платформа содержит ряд новшеств, таких как кастомизируемая темная тема, ультрасберегающий режим батареи, оптимизация производительности, возможность создания собственных заставок и рингтонов и многое другое.

Также Oppo сообщила когда и какие смартфоны получат новую прошивку. Сначала, как обычно, будет доступна бета-версия ColorOS 11, а спустя пару месяцев — релиз стабильной версии. Первыми прошивку получат пользователи из Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Египта и других стран данного региона.

Европейским пользователям смартфонов Oppo придется немного подождать.

OPPO ColorOS 11

Для того, чтобы принять участие в бета-тестировании ColorOS 11, нужно зайти в настройки, выбрать пункт системные обновления, далее нажать на кнопку в правом верхнем углу, заполнить необходимые данные и выбрать «Присоединиться».

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