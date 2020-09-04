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Онлайн конференция Acronis Global Cyber Summit соберет авторитетных экспертов по будущему киберзащиты

Acronis Global Cyber Summit

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, сегодня объявила ряд основных докладчиков и экспертов, которые примут участие в ежегодной конференции Acronis Global Cyber Summit 2020, запланированной на 19-21 октября 2020 г. в формате бесплатного онлайн-мероприятия.

Конференция Acronis Global Cyber Summit, впервые прошедшая в прошлом году, представляет собой масштабное мероприятие, на котором профессионалы в сфере информационных технологий делятся полезными идеями, решениями и стратегиями, направленными на обеспечение эффективной киберзащиты. На конференции собираются поставщики услуг и комплексных систем, директора по информационным технологиям и независимые поставщики программного обеспечения, благодаря чему она является крупнейшим в мире собранием авторитетных отраслевых экспертов, нацеленным на обмен опытом в области киберзащиты.

«В эти непростые времена особенно хорошо заметна необходимость во всесторонней киберзащите, и по этой причине провести виртуальное мероприятие, на котором авторитетные эксперты могут поделиться своими знаниями, будет еще важнее, чем когда-либо, — отмечает основатель и генеральный директор компании Acronis Сергей Белоусов. — Целью конференции, проводимой в этом году, является расширение возможностей всех наших партнеров и клиентов — как в плане удовлетворения их потребностей в сфере защиты, так и с точки зрения развития бизнеса. Эксперты, которые посетят на наше мероприятие, поделятся полезной информацией, которую другие присутствующие смогут незамедлительно использовать на практике для обеспечения успеха своих организаций».

Благодаря признанным экспертам в сфере информационных технологий, кибербезопасности и интеграции, собравшихся со всего света, участники конференции смогут получить множество ценных инструментов и полезных идей для защиты данных, систем и приложений. Регистрация для участия в бесплатной виртуальной конференции Acronis Global Cyber Summit 2020 уже открыта по адресу: https://acronis.events/summit2020/.

Авторитетные эксперты в сфере киберзащиты

Список докладчиков конференции 2020 года возглавит ветеран отрасли и известный стратег Рене Бонвани. Опираясь более чем на 35-летний опыт работы в индустрии кибербезопасности и программного обеспечения — включая множество успешных проектов в таких компаниях, как Palo Alto Networks, Business Objects, Veritas и Oracle — он расскажет о тех революционных возможностях, которые открывает перед нами сфера киберзащиты.

На протяжении всей своей карьеры Бонвани весьма успешно продавал прорывные технологии. Он буквально с нуля раскрутил Palo Alto Networks, которая очень быстро обошла более крупных и солидных конкурентов и превратилась в крупнейшую компанию, занимающуюся обеспечением корпоративной информационной безопасности. В своем докладе на Acronis Global Cyber Summit 2020 он поделится своим опытом и уникальным взглядом на ключевую роль прорывных инноваций в развитии следующего поколения кибербезопасности.

Также на Acronis Global Cyber Summit 2020 выступит с докладом сэр Джулиан Кинг. Будучи бывшим комиссаром Европейского союза по вопросам безопасности и бывшим послом Великобритании во Франции и Ирландии, сэр Джулиан убежден, что киберзащита имеет решающее значение в современном мире.

«Киберзащита является краеугольным камнем нашего общества, — отмечает сэр Джулиан. — От обеспечения целостности критически важной цифровой инфраструктуры, которая является кровеносной системой современной жизни, до борьбы с незаконными и преступными действиями в сети и организации цифрового общения, которое все чаще играет жизненно важную роль в современных демократических государствах. Органы государственной власти и частные предприятия должны работать вместе, чтобы обеспечить безопасность нашего общего цифрового пространства».

Кроме того, с докладами на конференции выступят следующие выдающиеся эксперты:

  • Ларри Уолш — генеральный директор и главный аналитик The 2112 Group
  • Раянн Букьянико — владелец ABC Solutions, LLC
  • Рич Фримен — исполнительный директор ChannelProNetwork
  • Джоэль Зайдспайнер — младший издатель журнала ChannelPro-SMB
  • Джей Макбейн — старший аналитик, Forrester
  • Робин Вестервельт — директор по научно-исследовательской работе, IDC, Security & Trust
  • Кароль Терио — генеральный директор Tick Tock Social Limited и соустроитель Smashing Security

К этим признанным экспертам присоединятся руководители и технические специалисты компании Acronis, которые также расскажут о технических открытиях и бизнес-возможностях, связанных с киберзащитой. Это будут:

  • SB — Сергей Белоусов, генеральный директор Acronis
  • Кандид Вюест — вице-президент по исследованиям в сфере киберзащиты
  • Станислав Протасов — президент и сооснователь
  • Николай Гребенников — директор по развитию
  • Я.-Я. Ягер — старший вице-президент по киберплатформам

Полный список спикеров и экспертов можно найти по ссылке: https://acronis.events/summit2020/#s-speakers.

Секции, дискуссии и работа в группах

На Acronis Global Cyber Summit будет организовано более 30 секций по четырем направлениям, охватывающим широкий круг тем для конечных пользователей и партнеров, в том числе: практические примеры автоматизации и интеграции киберзащиты от разработчиков; передовые практики и инструменты проведения оценки кибербезопасности; ценообразование и моделирование прибыли; реализация современных стратегий и тактик в области продаж и маркетинга; советы по трансформации ИТ-каналов для организаций, двигающихся вверх по цепочке создания стоимости.

На запланированных секциях и дискуссиях будут обсуждаться следующие темы: «Как современные поставщики управляемых услуг добиваются успеха в современном мире дистанционной работы», «Анатомия автоматизации и интеграции», «Питчинг киберзащиты», «Привлекаете ли вы нужных клиентов?» и т.д.

В работе секций примут участие такие эксперты, как Эми Бабинчак, ведущий специалист компании Microsoft и владелец Harbor Computer Services, Third Tier и SellMyMSP, Эрик Симпсон, соучредитель одной из первых компаний-провайдеров управляемых услуг по принципу «честной игры» и создатель методики MSP Mastered для повышения коммерческой эффективности управляемых услуг, Карл Палачук, который создал и продал две компании, занимающиеся поставками управляемых услуг, а также является учредителем и президентом Sacramento SMB IT Professionals Group.

Организатором каждого направления будет один из экспертов компании Acronis — например, ведущий евангелист в партнерском канале продаж Эми Льюби.

«В рамках направления, посвященного поставщикам услуг, мы сосредоточимся на обмене передовыми практиками и реальным опытом, а также поговорим о тех ловушках, которых следует избегать, и о тех вещах, которые жизненно необходимы для создания организаций, где безопасности уделяется первостепенное внимание, — поясняет Льюби. — Мы узнаем много полезного от лучших представителей этого бизнеса: признанные предприниматели, работающие в области поставок управляемых услуг и добившиеся невероятного успеха в этом, поделятся с нами своими советами, хитростями и секретами, связанными с созданием современной, гибкой и прибыльной организации, занимающейся предоставлением услуг в сфере безопасности».

Тренинги и сертификация Acronis #CyberFit Academy

В первый день проведения Acronis Global Cyber Summit 2020 присутствующие смогут принять участие в профессиональных тренингах под руководством специалистов Acronis в области киберзащиты. Эти тренинги позволят специалистам по информационным технологиям получить глубокие знания о решениях Acronis.

Спонсорская поддержка конференции

Конечно, успешное проведение Acronis Cyber Summit 2020 невозможно без спонсоров. В этом году мы удостоились чести приветствовать нашего бриллиантового спонсора, компанию GoDaddy Pro, а также Apple Print & Creative.

«GoDaddy Pro гордится тем, что является бриллиантовым спонсором Acronis Global Cyber Summit 2020. Сейчас киберзащита актуальна, как никогда, и является обязательным требованием для многих предприятий, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, которые были вынуждены оперативно переносить свою деятельность в режим онлайн из-за пандемии, — отметил Патрик Пулвермюллер, президент по работе с партнерами в компании GoDaddy. — В рамках нашего социального движения #OpenWeStand, мы вместе с Acronis смогли оказать поддержку малым и средним предприятиям в эти непростые времена».

Получить более подробную информацию или зарегистрироваться для участия в бесплатном онлайн-мероприятии можно по адресу: https://acronis.events/summit2020/

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