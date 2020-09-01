NVIDIA представила геймерские видеокарты нового поколения: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

Сегодня глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представил геймерские видеокарты нового поколения. В линейку вошли старшие решения: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, построенные на GPU поколения Ampere, выполненных по 8 нм техпроцессу. Новые GPU производит компания Samsung, тогда как их предшественников поколения Turing производила TSMC по 12 нм техпроцессу. Это позволило разместить больше транзисторов на кристалле, благодаря чему значительно возросло число функциональных блоков.

GeForce RTX 3090 оснащается 24 Gb памяти GDDR6X с эффективной тактовой частотой 19,5 GHz, что вместе с шиной шириной 384 бита обеспечивает пропускную способность подсистемы памяти в 936 Гбайт/с. Напомним, что у GeForce RTX 2080 Ti было лишь 11 Gb памяти GDDR6 с пропускной способностью, меньше примерно в 1,5 раза. Пиковая теоретическая производительность GPU новой видеокарты составляет 36 Тфлопс «при традиционном построении изображения с помощью затенения (шейдеров)» (Shader-TFLOPS). Производительность при работе с трассировкой лучей заявлена на уровне 69 Тфлопс (RT-TFLOPS), а производительность в операциях с использованием тензорных ядер достигает 285 Тфлопс (Tensor-TFLOPS). Как отмечают в NVIDIA, данная видеокарта создана для игр в разрешении 8K, в котором она способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду. Также отмечается, что эта видеокарта примерно на 50 % быстрее в разрешении 4K, нежели Titan RTX.

Видеокарту GeForce RTX 3080 глава NVIDIA по какой-то причине назвал новым флагманом, хотя GeForce RTX 3090 по всем параметрам ее превосходит. Из характеристик было отмечено наличие 10 Gb памяти GDDR6X с эффективной частотой 19 GHz. Память подключена по 320-битной шине, что в итоге обеспечивает пропускную способность в 760 Гбайт/с. Производительность GeForce RTX 3080 при традиционным рендеринге с использованием шейдеров составляет 30 Тфлопс (Shader-TFLOPS). При обработке трассировки лучей видеокарта обеспечивает 58 Тфлопс (RT-TFLOPS), а в операциях на тензорных ядрах обеспечивается до 238 Тфлопс (Tensor-TFLOPS). GeForce RTX 3080 вдвое производительнее своего предшественника в лице GeForce RTX 2080.

Самая простая карта из представленной линейки GeForce RTX 3070 располагает 8 Gb памяти GDDR6. Уровень производительности графического ускорителя GeForce RTX 3070 составил 20 Тфлопс при традиционном рендеринге с шейдерами (Shader-TFLOPS). Производительность при работе с трассировкой лучей заявлена на уровне 40 Тфлопс (RT-TFLOPS), а производительность в операциях с тензорными ядрами достигает 163 Тфлопс (Tensor-TFLOPS). В NVIDIA заявляют, что новая GeForce RTX 3070 производительнее прежнего флагмана — GeForce RTX 2080 Ti.

GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября по цене в 699 долларов. Более доступная GeForce RTX 3070 появится на прилавках в следующем месяце по цене в 499 долларов, а GeForce RTX 3090 поступит в продажу 24 сентября по цене в 1499 долларов.